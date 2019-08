Luanda acolhe 1º congresso sobre hotelaria e turismo

A informação foi avançada pelo presidente do Conselho de Administração da Associação de Hotéis e Resorts de Angola (AHRA), Armindo César, durante a cerimónia de apresentação do certame que vai decorrer em paralelo com a 1ª Expohotel Angola, manifestando-se solidário com a preocupação dos associados.

O empresário recordou que o sector hoteleiro angolano atingiu o seu auge, em 2010, altura em que o país acolheu o Campeonato Africano das Nações em futebol, para o qual os operadores fizeram recurso a empréstimos avultados a fim de dotarem as instalações de condições à altura das exigências, num cenário que apontava para a viabilidade dos investimentos, face à grande procura por serviços que caracterizava o mercado.

A alteração da conjuntura económica, resultante da queda do preço do petróleo e consequente escassez de divisas, segundo esclareceu Armindo César, afectou, de forma severa grande parte dos operadores nacionais, confrontados com a inflação e a drástica redução da entrada de turistas no país.

O presidente da AHRA defendeu um “meio-termo”, isto é, a renegociação da dívida entre as instituições bancárias e os devedores, de modo que todos saiam beneficiados da situação, que considera ser de “força maior”, mas advertiu para a necessidade de uma postura pautada pelo compromisso no cumprimento dos termos da negociação.

Dizer que os indicadores para o sector de Hotelaria e Turismo permitem vislumbrar dias melhores, tendo em conta as acções levadas a cabo pelo Executivo assentes na melhoria do ambiente de negócios, abertura ao investimento e outros factores que concorrem para o aquecimento da economia, sendo necessário gerar uma oferta de serviços de qualidade e preços compatíveis.