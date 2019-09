“Loja do Pescador” vence grande prémio FIPEA/2019

Com uma participação de mais de 100 expositores, entre nacionais e estrangeiros, o evento decorreu sob o lema “Revitalizar o Sector Rumo ao Desenvolvimento”, numa organização do Ministério das Pescas e Mar.

Na gala de premiação, que marcou o encerramento do evento, a empresa Loja do Pescador convencer o jurado e ficou com o maior galardão da FIPEA. Com 10 anos de existência a loja dedica-se a importação e comercialização de matérias para pesca artesanal, marítima e continental, desde redes, fios, barcos, motores, entre outros bens da actividade pesqueira.

O prémio de melhor stand institucional foi atribuído ao Instituto Nacional de Apoio à Indústria Pesqueira, enquanto que na categoria de melhor stand artesanal teve como vencedor a província do Bengo.

A província do Zaire venceu o prémio de melhor bancada de venda de pescado

Esta edição da FIPEA permitiu fazer uma reflexão profunda acerca de novas projecções e metas prioritárias para o sector das pescas e do mar com soluções pragmáticas, para imprimir novas forças de negócios.

Dizer que o evento permitiu igualmente, promover a exposição e a comercialização de pescado, artefactos de pesca, maquinaria, acessória a baixo custo e negócios para proporcionar a melhoria da renda dos armadores, piscicultores, processadores, cooperativas, entre outras organizações do sector.