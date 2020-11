$!Lixo Electrónico. O que faz ao seu?

No entanto, grandes partes destes tais componentes, quando correctamente descartados, podem ser reciclados e reintegrados na em novas cadeias de produção, permitindo a criação de novos produtos. E, por esta razão, cada um destes segmentos abaixo listados [1] é valorizado de forma diferente, consoante a quantidade/valor dos componentes que podem ser reciclados e reutilizados com sucesso.

O site Global E-Waste [2] refere que cada pessoa, no mundo, gerou 7,3 kg de lixo electrónico durante o ano de 2019. O continente Africano, para o mesmo indicador, regista 2.5kg/per capita. Em Angola, para o mesmo ano, a mesma fonte indica que foram disponibilizados ao mercado cerca de 5,4kg de dispositivos eléctricos/electrónicos por pessoa, dos quais 4.2kg por pessoa representam a quantidade de lixo electrónico gerado [3].

Significa isto dizer que a reciclagem no nosso Pais tem um longo caminho a percorrer.

O Governo tem vindo a dar atenção a este assunto, existindo já algumas Políticas Ambientais, ao contrário do que é referido pelo site indicado. Mas é preciso fazer muito mais, quer em termos governamentais, quer em termos pessoais. A preservação do Ambiente só é possível com a alteração de hábitos de consumo; estes hábitos só se alteram com recurso à Informação e Educação Ambiental; e os novos comportamentos precisam ser sustentados com a existência de circuitos pensados para o reaproveitamento de tudo o que seja possível. Os Consumidores somos todos nós.