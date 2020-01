Livros para o ano lectivo 2020 importados da África do Sul

Os materiais didácticos para o ano lectivo 2020, que arranca a 4 de Fevereiro, uma vez que se fará a ponte do feriado na segunda-feira, 3 de Fevereiro, serão importados da África do Sul, de acordo com o Despacho Presidencial 1/20 publicado a 6 de Janeiro.

O documento autoriza a ministra da Educação, Ana Paula Tuavanje Elias, a proceder a contratação simplificada de três empresas, uma para importação, uma de logística e distribuição e outra para a fiscalização.

O Despacho Presidencial 1/20 não avança o valor mas autoriza a ministra das finanças, Vera Daves de Sousa, a assegurar os recursos financeiros necessários para a execução dos contratos.

Entretanto, o sector da educação recebeu uma dotação orçamental de 845,6 mil milhões Kz, correspondendo a 5,29% do OGE 2020. Deste valor, o ensino primário e secundário, onde se enquadra a despesa ora autorizada, têm uma dotação orçamental de 284,4 mil milhões Kz e 356,6 milhões Kz respectivamente.

O resto da despesa é com o ensino pré-escolar e com o ensino técnico-profissional, cujas verbas foram fixadas em 907,1 milhões Kz e 31,8 mil milhões Kz respectivamente.