Líder inspiradora e influente

Kristy Williams Fercho é das poucas líderes respeitadas e importante da indústria financeira norte-americana (EUA), consta da lista (restrita) dos dez afro-americanos mais influentes de Wall Street (maior mercado financeiro do mundo) em Nova Iorque.

Tem 18 anos de experiência em crédito à habitação, daí a razão de lhe ser confiado o cargo de vice-presidente executivo e chefe da Wells Fargo Home Loaning na Wells Fargo & Company (NYSE: WFC). A par do JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup, Wells Fargo é um dos 'Big Four Banks' do sistema bancário dos Estados Unidos da América.

Orientada por resultados, assente numa perspectiva única, visão e capacidade de liderança, Kristy Fercho edifica uma carreira sólida que inicia na Baxter Internacional, onde desempenha funções ligadas à venda, operações e recursos humanos. Muda-se para a Pepsico Inc., chefiando a Direcção de Recursos humanos Corporativos Mundiais.

Os feitos de Kristy Fercho (na Pepsico Inc.,) espalham-se pela América, facto que lhe serve de trampolim para o Fannie Mae (Fundo de Capital Aberto), no qual fica por 15 anos, tendo liderado a estratégia e a actuação empresarial de clientes unifamílias no Oeste dos Estados Unidos da América. Também estava ligada aos recursos humanos.

Em 2017, integra o Flagstar Bank (instituição ligada à NYSE: WFC) no cargo de presidente da divisão de hipotecas e o negócio floresce e expande-se para mais de 87 centros de crédito à habitação.

Face ao resultado, é descrita como líder inspiradora e preponderante em todo o sector hipotecário por impulsionar o crescimento do banco.

Licenciada (Universidade do Sul da Califórnia) e mestre em administração de empresas (San Jose State University), Kristy Fercho é também presidente da Associação de Banqueiros Hipotecários (MBA), vice-presidente do Comité Consultivo para a Diversidade e Inclusão; co-presidente do Conselho de Habitação Acessível e membro do Conselho Residencial de Governadores da mesma instituição.