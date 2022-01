Leilões da AGT rendem 826 milhões Kz

A Administração Geral Tributária (AGT) realizou, em 2021, um total de nove leilões “online” de mercadorias diversas, tendo resultado numa arrecadação de 826 milhões Kz.

Os dados foram avançados ao Jornal de Angola pelo director do Gabinete de Planeamento Estratégico e Cooperação Internacional.

Luís Sambo disse, por outro lado, que no âmbito do objectivo de facilitação do comércio, a AGT avançou com a implementação da fase piloto do Operador Económico Autorizado (OEA), tendo recebido 34 (trinta e quatro) pedidos para a avaliação do cumprimento dos critérios de admissibilidade e aprovado 21 empresas+.

O Operador Económico Autorizado (OEA) visa facilitar o comércio, através da simplificação, harmonização, padronização e modernização dos procedimentos de comércio e o principal objectivo é reduzir barreiras e custos de transacção relativos ao comércio internacional.

Conforme explicou Luís Sambo, o desenvolvimento de um programa de OEA representa um desafio para qualquer país e a sua implementação reflecte uma imagem de uma Alfândega moderna, eficiente, transparente e segura.

Disse ainda que a reforma tributária, iniciada há cerca de 10 anos, impactou na arrecadação de receita fiscal de modo muito significativo, sendo que de 2010 a 2021 a receita cresceu em média 17 % ao ano. Este valor, detalhou, foi influenciado pelos últimos três (3) anos (2019, 2020 e 2021), em que as receitas cresceram respectivamente 25, 42 e 24 %.