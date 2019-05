Leilão de jóias arrecada USD 107 mil

O dinheiro obtido no leilão, inserido no Fórum Mundial do Turismo Angola 2019, será empregue em causas solidárias e filantrópicas.

Segundo a ministra do Turismo Ângela Bragança, o leilão de jóias de diamantes serviu também para mostrar aos participantes que há um mercado de jóias em Angola, o que pode interessar investidores.

O Fórum Mundial do Turismo, termina hoje com duas viagens turísticas, sendo uma para a Ilha do Mussulo, em Luanda, outra à província do Namibe, Parque do Yona. As comitivas vão integrar turistas estrangeiros que participaram do fórum.