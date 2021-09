Lançado “Global Business Fórum” em Luanda

A Câmara de Comércio e Indústria de Angola, Emirados Árabes Unidos e a Organização Interministerial para a Expo Dubai 2020 vão proceder esta terça-feira (14), em Luanda, ao lançamento e concertação do “Global Business Fórum”.

O evento a decorrer numa das unidades hoteleiras contará com a presença do embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Angola, Khalid Almeiri, comissária de Angola para Expo Dubai 2020 Albina Assis Africano, o Presidente do Conselho de Administração da DP World, membros da câmara de comércio de Angola/Emirados Árabes Unidos, entre outros responsáveis de instituições públicas.

Segundo uma nota de imprensa a que o Jornal de Angola teve acesso, durante o evento será, também, celebrado um memorando de entendimento entre a Câmara de Comércio e Indústria Emirados Árabes Unidos e Angola e o Banco Desenvolvimento Angolano.

O “Global Business Fórum” é um evento que vai reunir os empresários de Angola e Emirados Árabes Unidos nos dias 13 e 14 de Outubro nos Emirados Árabes Unidos à margem da Expo Dubai 2020.