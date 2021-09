Lançado concurso público para gestão da rede metropolitana

O Governo lança esta terça-feira em Luanda, o concurso público internacional para a exploração da infra-estrutura de transporte (Backbone) nacional e das redes metropolitanas da Angola Telecom E.P, noticiou o Jornal de Angola.

Segundo uma nota de imprensa, este processo vai estar sob coordenação do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS) e visa captar investimento e conhecimento (know-how) do sector privado para a gestão, exploração e expansão da infra-estrutura, bem como a capacitação de quadros da Angola Telecom.

O mesmo está inserido na estratégia de dinamização e rentabilização da área empresarial pública.

“Espera-se que a parceria contribua, de forma realista e transversal, para dinamização e crescimento socioeconómico do País, pelo que a subconcessão ao estabilizar, recuperar, expandir e modernizar as infra-estruturas de telecomunicações nacionais permitirá a que os vários operadores de comunicações electrónicas possam beneficiar do acesso a uma rede de cobertura nacional, robusta e redundante, para oferecer aos clientes serviços de qualidade a preços competitivos”, lê-se no documento.

Conforme a nota, o aumento da estabilidade e disponibilidade da infra-estrutura, o desenvolvimento da economia digital e da economia em geral, aliados ao potencial da população com média abaixo de 25 anos de idade, além da sua taxa de crescimento anual superior a 3,0% até 2034, assegurarão subida convergente para o mercado das telecomunicações, trazendo maiores níveis de facturação e de rentabilidade aos investidores.

Durante 60 dias estará aberto o concurso a todas entidades singulares e colectivas nacionais e estrangeiras, num processo em que os interessados deverão obter as peças disponíveis no edifício-sede da Angola Telecom, rua das Quipacas, nº 186, 3º andar, Distrito da Ingombota, Luanda – Angola, Caixa Postal nº 625.