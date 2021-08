Lactiangol aumenta produção com equipamento moderno

Com uma capacidade instalada de produção de 30 milhões de litros de leite UHT por ano, a fábrica, localizada na Avenida Deolinda Rodrigues (estrada de Catete- Luanda), saiu do sistema manual para automatização, com um reequipamento moderno e de ponta para a ultrapasteurização, homogeneização e controlo de qualidade deste produto.

A fábrica está equipada com meios para a produção do leite UHT (Ultra High Temperature, em inglês), também conhecido como “Longa Vida”, que é obtido pelo processo de temperatura ultra alta de pasteurização. O leite é homogeneizado e submetido a uma temperatura de 130 a 150 graus Celsius, entre 2 e 4 segundos, e imediatamente resfriado a temperatura mais baixa, inferior a 32ºC.

O presidente do Conselho de Administração da Lactiangol, José Luís de Oliveira, citado pela Angop ressaltou que estão a reestruturar a empresa tanto do ponto vista técnico e capacitação dos quadros.

Em 2019, a produção ultrapassou os nove milhões de litros de leite, números que foram reduzidos para oito milhões e 800 mil, em 2020, por conta da pandemia da COVID-19.

Mas para este ano de 2021, a produção poderá ultrapassar os níveis registados nos últimos dois anos (2019-2020), podendo chegar aos 10 milhões ou mais de litros de leite, de acordo com José de Oliveira.

Foi precisamente no meio da pandemia que a empresa lançou o leite gordo, em 2020, com uma aceitação no mercado considerada boa, representando, actualmente, 20 a 30% das vendas da nova Lactiangol.