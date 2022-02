Kuwait com interesse em importar produtos angolanos

As autoridades do Kuwait manifestam, neste domingo, o interesse em importar bens produzidos em Angola, particularmente os do domínio agro-alimentar, avança o Jornal de Angola.

A intenção foi transmitida ao embaixador de Angola Não Residente no Kuwait, Albino Malungo, pelo vice-director geral da Câmara de Comércio e Indústria do Kuwait, Hamad J.Al-Omar, que reúne 48 mil empresas.

Durante o encontro, os interlocutores abordaram as melhores formas de cooperação empresarial entre os dois países

O diplomata angolano deslocou-se ao país árabe, para o reforço dos laços de amizade e de cooperação entre os dois Estados, assim como mobilizar o empresariado kuwaitiano para participação no programa de reconstrução e desenvolvimento do país

Naquele país do Golfo Pérsico, Albino Malungo prevê avistar-se com várias entidades kuwaitianas, nomeadamente, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Câmara do Comércio e Indústria e do Fundo Soberano, o quarto maior do mundo. Com esta última entidade, o encontro acontece esta segunda-feira com o director-geral.

Da parte da Câmara de Comércio e Indústria do Kuwait, há maior interesse em impulsionar os diversos projectos em desenvolvimento no País, bem como reforçar a cooperação no sector agro-alimentar.

O Kuwait tem reservas de petróleo de aproximadamente 104 biliões de barris, equivalente a aproximadamente oito por cento de todas as reservas do mundo.

O petróleo corresponde também a quase metade do Produto Interno Bruto (PIB) do país, 90% das exportações e 80 % da renda nacional.