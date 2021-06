Kubinga com quebra na corrida diária de -26,7%

A Corrida diária do Kubinga, aplicativo de chamada de táxi caiu - 26,7% em Maio do mês corrente face ao período homólogo de 2020, revelou em exclusivo para o Mercado, Emerson Paim CEO da instituição.

De acordo com Emerson Paim, a redução de -26,7 deve-se às restrições impostas pelo Decreto Presidencial por força da pandemia da COVID-19, mas garante ter já alguma recuperação, ficando a média diária de 630 corridas.

O Kubinga, actualmente regista um total de mais de 465 mil corridas finalizadas e pagas desde o início da sua actividade, explicou Emerson Paim, ressaltando que foram crescendo de 16 corridas em 2018, a 860 em 2020 e houve uma redução em 2021 para 630 corridas por dia.

Questionado sobre o número de motoristas que a empresa tem, Emerson Paim diz terem já 20 colaboradores directos e mais de 352 agentes activos na aplicação, pelo que pretendem até o final deste ano chegar ao dobro deste número.

“ O modelo de negócio do Kubinga, premeia a meritocracia, faz com que qualquer pessoa tenha a sua independência financeira com base no trabalho e prestação, os que tem viatura própria podem conduzir o dia todo ou apenas na altura em que vai ou sai do serviço, ou em alternativa, ter um motorista que maximize a oportunidade de renda da sua viatura”, disse.

Realça ser importante que a banca comercial consiga oferecer mais produtos financeiros para a sociedade em geral de modo a ajudar a fomentar a oportunidade de circulação do capital no mercado, estimular o consumo e a geração de mais capital circulante.

Emerson Paim, diz que com a forte contração económica, mais famílias irão usar a oportunidade de baixarem a aplicação Kubinga Driver para transportar passageiros no trajecto de casa para o escritório e de volta, e por sua vez ganhar neste percurso o valor de nove a 12 mil Kz, numa distância do Kilamba até a cidade ou vice versa.

Diz ainda ter sentido mais abertura da banca comercial em estudar o modelo do Kubinga. “O instrutivo do BNA 06/21 de 14 de Abril (Crédito a Economia Real) vem ajudar a hipótese Modelos de negócio como o Kubinga poderem ser tidos como opções mais seguras de retorno”, disse.

O entrevistado explica, a visão estratégica para garantir o crescimento da empresa é garantir a transparência e seriedade no mercado, se manterem fiéis aos princípios de partilha económica por vários “Stakholders” garantindo maior circulação de renda para as famílias.

“A expansão da réplica para outros segmentos de serviço para além das boleias e a disponibilização destes serviços noutras províncias, são alguns dos passos que nos propusemos avançar”, garantiu.

Reforça ainda a ideia de que a expansão continua a ser o foco para 2021, independentemente das dificuldades que a pandemia impõe e para a materialização deste objectivo do Kubinga, estão a estruturar e finalizar processos com parceiros que partilham a mesma visão e oportunidade de mercado.

Emerson Paim acredita que cada vez mais a sociedade vai se interessar pela oportunidade que este modelo de negócio e serviço apresenta. Precisou também que a oportunidade de renda que o negócio gera possibilita ganhos superiores a 400 mil Kz/mês, dependendo do tempo de serviço realizado durante a semana.

Refere que o mercado tem maior conhecimento do modelo, à medida que o tempo passa, existe oportunidade para se partilhar mais informações que podem ser vitais para melhoria de renda de muitas famílias.