KPMG Angola participa na busca do 4º operador

O grupo de trabalho interministerial criado em Abril pelo Presidente da República para abertura de um novo concurso para atribuição do 4.º Título Global Unificado para Prestação de Serviço Público de Comunicações Electrónicas, contratou a empresa KPMG Angola, que vai avaliar todas as peças do processo e as propostas dos interessados, anunciou ontem, em comunicado, o Ministério das Finanças.