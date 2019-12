KPMG Angola cria Audit Committee Institute

A KPMG em Angola cria Audit Committee Institute (ACI) a nível nacional.

O ACI tem como objectivos principais proporcionar às Comissões de Auditoria, Conselhos Fiscais e outros Órgãos de fiscalização das empresas, financeiras e não financeiras, em Angola oportunidades para partilhar informação fiável e actual, apoiar os seus membros nas tomadas de decisões e implementações de processos de auditoria e fiscalização, e partilhar know-how crítico.

“A crescente fiscalização regulamentar no sector empresarial e o aumento das responsabilidades dos Administradores, Órgãos de fiscalização e Auditores é uma constante. Mais do que nunca, os membros destes órgãos em Angola deverão posicionar-se para poderem contribuir para uma gestão de riscos ponderada e efectuar uma fiscalização da informação auditada de uma forma mais rigorosa”, comenta Vitor Ribeirinho, Vice-Presidente da KPMG em Portugal. “Cremos que é o momento ideal para patrocinar a criação de um apoio chave para que os membros dos Órgãos de supervisão e fiscalização possam dar resposta às suas crescentes responsabilidades. Esta é a principal motivação da KPMG para a criação do ACI, nos mais de 40 países em que já lançou esta iniciativa”.

O ACI será totalmente patrocinado pela KPMG em Angola e actuará como uma plataforma independente, desempenhando de forma autónoma as suas funções, nomeadamente a actualização e divulgação da informação relacionada com governação, auditoria, contabilidade, relato financeiro e temas legais.

As primeiras iniciativas do ACI, para além dos contactos que vão ser estabelecidos com os Órgãos de fiscalização das principais empresas, financeiras e não financeiras, em Angola, incluem o lançamento, de um website oficial (www.kpmg.co.ao/aci) que permitirá a colocação e esclarecimento interactivo de dúvidas e obtenção de informação adicional.

Outra iniciativa que marcou o lançamento do ACI em Angola, foi a apresentação de um estudo que foi realizado pelos vários Audit Committee Institutes e que pretende explorar numa base internacional e também para Angola no futuro, as principais práticas, tendências e desenvolvimentos dos Órgãos de fiscalização.

Actualmente já existem mais de 40 Audit Committee Institutes no âmbito da KPMG Internacional distribuídos pelos cinco continentes, aos quais se junta agora o ACI da KPMG em Angola. O primeiro surgiu em 1999 nos Estados Unidos da América como uma iniciativa da KPMG local.