Kibabo deve expandir até 20 lojas no final do exercício económico de 2021

A rede de distribuição Kibabo abriu esta semana, na Avenida 21 de Janeiro, distrito da Samba, província de Luanda, a sua 17ª loja no âmbito do plano de expansão do grupo em todo o território nacional.

O investimento está avaliado em dois milhões USD, mas o intento é chegar até ao final do ano com cerca de 20 lojas. Duas das três lojas para completar as 20 estão já em construção, e a outra em negociações.

“Acreditamos que no mês de Outubro conseguiremos concretizar os nossos objectivos, no dia 12 de Outubro vamos abrir o Kibabo do Benfica e no dia 22, o do Patriota e, assim, completarmos o nosso programa”, anunciou o Presidente do Conselho de Administração (PCA) do grupo, Pedro Mateus.

De raiz, o novo supermercado foi construído em dois mil e quinhentos metros quadrados e gerou mais 250postos de trabalho dos quais 150 directos e 100 indirectos. Com inovação no seu design trouxe também uma nova área de talho, resultado de uma parceria com o Mercado da Vila.

O recurso a produtos nacionais é um diferencial da nova loja, pois uma boa parte dos produtos são adquiridos no mercado nacional e com talho que traz uma grande inversão nos hábitos de consumo da população.

O objectivo é permitir que os clientes deixem de consumir carne congelada, para consumir a fresca, ou seja, carne de produção nacional. “95% daquilo que nós compramos é do mercado nacional, mas algumas coisas que compramos no mercado nacional é importado”, adiantou.

Por sua vez, o administrador distrital da Samba, Gabriel Júlio que testemunhou o acto de inauguração, referiu que abertura deste supermercado é a realização de um sonho para os munícipes que vão desfrutar do seu primeiro emprego, tendo ressaltado a importância da maior parte dos funcionários da loja serem munícipes da Samba.

Expansão fora de Luanda

A rede de distribuição Kibabo foi fundada a 23 de Novembro de 2012, com a inauguração da primeira loja (com cerca de quatro mil metros quadrados) no Palanca, em Luanda. A expansão do negócio propriamente dita fora de Luanda deverá acontecer, mas cauteloso o PCA do grupo preferiu não avançar datas. Adiantou apenas que vão analisar as oportunidades de negócio nas outras províncias. O próximo ano, segundo o responsável, pode ser um indicativo para o começo da expansão com abertura da primeira loja fora de Luanda.

Para além do retalho alimentar e não alimentar, o grupo empresarial ainda possui investimento na agricultura e indústria, tendo investido este ano cerca de 10 milhões USD em supermercados.

Sabe-se, no entanto, que desde o início da pandemia da COVID-19, os produtos de higienização e os alimentos da cesta básica são os mais vendidos do referido grupo.