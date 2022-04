Kero reabre no Lubango e gera 160 postos de trabalho

O Grupo Accord reinaugurou, recentemente, o hipermercado Kero no Lubango, proporcionando perto de 160 postos de trabalho, sendo 48 novos colaboradores, soube o Mercado.

De acordo com uma nota de imprensa daquele grupo, 20% dos produtos em loja tem origem na Província e o objectivo é que haja um aumento substancial de modo a impulsionar o desenvolvimento da produção local.

“De momento os fornecedores da Huila têm maior predominância na área de produtos frescos como as frutas e legumes, o talho, o peixe e o marisco, havendo vontade e capacidade de alargar o leque de fornecedores regionais”, lê-se na nota.

Segundo Manuel Capita, porta-voz do Kero Lubango, o compromisso é ter sempre o preço mais baixo, o que na sua visão vai resultar na baixa de preços de forma global. “A nova gestão está a realizar todos os esforços para reabrir as 12 lojas Kero com muita garra e determinação, levando o compromisso de preço baixo a todos os clientes”, apontou.

De acordo com o porta-voz do Kero Lubango, fica também garantido, “o habitual apoio às comunidades e o compromisso de impulsionar o desenvolvimento das economias regionais“.

A cerimónia de abertura contou com a presença do governador da Huíla, Nuno Bernabé Mahapi Dala, autoridades locais e membros de direcção do Grupo Accord.