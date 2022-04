Kero reabre em Benguela com aposta nos produtos locais

O Kero do Grupo Accord reabriu nesta Sexta-feira, 08, na província de Benguela, com aposta nos produtos locais, informou o hipermercado numa nota de imprensa chegada a nossa redacção.

Giovani Silva, porta-voz do Kero em Benguela, diz que o hipermercado conta com alguns produtos locais, nomeadamente, pescado, compotas, especiarias, artesanato e tem em vista outras famílias de bens a serem beneficiados com a abertura da loja.

O grupo pretende fomentar parcerias a nível provincial com a indústria e agricultura, contribuir para o desenvolvimento da economia de Benguela tal como fazem em cada região onde estão inseridos.

Giovani Silva, defende, que vender alimentos cultivados localmente estarão a reduzir o tempo que os produtos levam da quinta à mesa e assim aumentar a qualidade do que é servido aos clientes e diminuir a pegada ecológica, tendo em conta os processos de produção e o transporte.

A semelhança das outras Lojas Kero, refere que 80% dos produtos a venda são de origem nacional.

A reabertura do Kero na província assegurou pelo menos 320 colaboradores.

O acto de reabertura foi testemunhado pelo governador de Benguela, Luís Manuel da Fonseca Nunes, pela directora nacional de Comércio Interno, Edna Capalo, entre outros membros do governo local.