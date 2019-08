Just Eat e Takeaway confirmam fusão

As duas companhias justificam a decisão de unirem a operação pela rápida consolidação do sector. Só a Takeaway.com e a Just Eat em 2018 realizaram 355 milhões de entregas no valor de 7,3 mil milhões de euros.

Para concretizar esta fusão, a Just Eat vai receber ações da Takeaway.com, valorizando o património da empresa britânica, cotada na Bolsa de Londres, em aproximadamente cinco mil milhões de libras (cerca de 5,4 mil milhões de euros). O novo grupo poderá chamar-se de Just Eat Takeaway.com, sendo que os britânicos vão controlar 52,15% do novo grupo e os holandeses vão deter os restantes 47,8%.

“Este é o começo do longo processo de consolidação do sector”, afirmou o chairman da Just Eat, Mike Evans, citado pelo “Financial Times”, que também assumirá a o mesmo cargo no novo grupo. Já o homólogo da empresa holandesa, Adriaan Nühn, ficará com o cargo de ‘vice’ e terá a pasta da supervisão da nova companhia.

O actual presidente executivo da Takeaway.com, Jitse Groen, será o presidente executivo do novo grupo que ficará sediado em Amesterdão, na Holanda, embora fique cotada na Bolsa de Valores de Londres, mercado onde manterá parte importante da sua operação. Ainda assim, a saída da Takeaway.com da praça holandasa só ocorrerá dentro de um ano.