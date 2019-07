Jovem de 16 anos ganhou 3 milhões USD a jogar Fortnite

Chama-se Kyle Giersdorf, é norte-americano e acaba de ganhar 3 milhões USD na edição mais participada de sempre da Taça do Mundo de Fortnite.

É um adolescente de 16 anos, conhecido pelo nome de Bugha – o seu nome de nascimento é Kyle Giersdorf, e é o primeiro campeão da Fortnite World Cup, ou Taça do Mundo de Fortnite. O jogador bateu ontem à noite outros 99 jogadores no jogo Battle Royale, correndo, construindo e lutando até conseguir a vitória que garantiu os 3 milhões USD.

A competição começou há alguns meses, com várias qualificações que seleccionaram online os melhores do jogo. No total foram 40 milhões de pessoas a jogar para se tentar classificar para a Taça do Mundo, naquele que foi o primeiro evento deste tipo para o bem-sucedido Fortnite, um dos videojogos mais populares do mundo. Os 100 especiais que chegaram a Nova Iorque para o duelo final representaram 30 países diferentes.

No torneio mundial, os jogadores enfrentaram-se em seis disputadas batalhas, onde foram eliminando adversários e tentavam permanecer ‘vivos’ o máximo tempo possível. Bugha é já jogador profissional para a organização de esports Sentinels, que coloca os jogadores em torneios de jogos como Hearthstone, Apex Legends, ou Fortnite. O jovem de 16 anos liderou desde o primeiro embate e sobrevivendo a todos os outros jogadores.

O norte-americano não escondeu a satisfação após o triunfo: “Estou tão feliz. Tudo o que fiz até aqui valeu a pena”. A família de Kyle Giersdorf estava no estádio para assistir, onde estavam 16.000 mil pessoais, num evento transmitido online.

Como cada partida de Fortnite começa com 100 jogadores, o jogo pode ser difícil de ser seguido com o mesmo foco de jogos competitivos mais diretos. Os jogos geralmente começam de forma calma, numa altura em que os jogadores escolhem os seus lugares favoritos no mapa para coletar materiais, armas e outros itens – não falta objectos como uma roda de hamster para viajar de forma rápida, ou bomba-secreta para ficar temporariamente invisível.

Aos 16 anos, Bugha tem a idade média de um jogador de Fortnite, mas existiram outros jogadores com protagonismo na Taça do Mundo mais novos, como o quinto classificado, Thiago “King” Lapp, da Argentina, com apenas 13 anos.

Os 100 jovens competiam por uma fatia dos 3 milhões USD em disputa, naquele que é actualmente o maior valor de prémio de um evento do género na história dos videojogo. Curiosamente, esse é também o valor concedido às equipas na recente Taça do Mundo de futebol feminino.

Um jogador britânico de 15 anos de idade, Jaden Ashman, levou para casa mais de 1 milhão euros. À BBC, o jovem explicou que iria poupar metade do valor e iria usar o resto para uma casa para si e para a família. A mãe de Jaden admitiu, no entanto, que tinha sido “contra a participação do filho neste tipo de jogos”.

Certo é que cada jogador que conseguiu chegar aos 100 finalistas ganhou pelo menos 50 mil USD.