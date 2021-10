Johnson & Johnson aumenta lucros em 24% até Setembro

A multinacional Johnson & Johnson anunciou, recentemente, lucros de pelo menos 16 milhões USD nos primeiros nove meses, 24% em relação ao período homólogo de 2020, graças aos medicamentos.

De acordo com a Lusa, no terceiro trimestre, a multinacional teve um lucro de 3,7 milhões USD, 3,2% mais em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto a facturação foi quase 11% superior, 23,3 milhões USD.

A Johnson & Johnson indicou que entre Julho e Setembro obteve 502 milhões USD com a venda da vacina de dose única contra a COVID-19 e desde o início do ano acumulou 766 milhões USD.

O presidente executivo, Alex Gorsky, destacou a capacidade da empresa para crescer "nas dinâmicas de mercado resultantes da COVID-19 e outras tendências globais".

A empresa destacou que neste último trimestre o segmento farmacêutico foi o que mais cresceu, impulsionado por medicamentos para tratamento de mieloma múltiplo, doenças inflamatórias, psoríase, cancro da próstata, esquizofrenia e hipertensão arterial pulmonar.

A Johnson & Johnson melhorou as previsões de lucro para o conjunto do ano, antecipando um ganho por acção entre 9,77 e 9,82 USD.