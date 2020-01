Jofre Van-Dúnem encoraja instalação de unidades fabris da linha de camiões Dongfeng

O ministro do Comércio, Jofre Van-Dúnem, desafiou hoje, em Luanda, a nova empresa Kin Lai, do Grupo Nors, a criar no país uma linha de montagem de camiões Dongfeng, no âmbito da diversificação da economia e dinamização do mercado nacional.

O governante, que falava no âmbito de inauguração das instalações da Kin Lai, em Cacuaco, distribuidor oficial da Dongfeng Trucks em Angola, disse que o esforço não deve ser direccionado apenas no aumento do volume de vendas, mas também na qualidade para que os investimentos possam gerar negócios.

“Estamos a assistir o exemplo do aumento dos projectos de investimentos privados em contexto de austeridade e reordenamento fiscal económico, agora que começamos a dar previsibilidade e sustentabilidade ao nosso crescimento económico, entretanto, se nós juntarmos a abertura que foi feita, fiabilidade, partilha e as prioridades de Angola, acredito que o próximo passo a ser dado é a criação da fábrica da DongFeng Trucks no nosso país” disse o ministro que espera que o exemplo seja seguido pelos outros investidores.

Para si, o sector privado é o factor determinante nesta nova etapa da história do país, os investimentos deste sector permitirão a obtenção de dividendos para os investidores e possam garantir emprego para os jovens.