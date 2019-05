João Lourenço quer divulgação de uma Angola voltada para o investimento estrangeiro

“Espero que os chefes de missões diplomáticas consigam passar, da melhor forma possível, junto do sector empresarial, a imagem do novo quadro criado a favor do investimento estrangeiro, essencialmente, privado”, disse João Lourenço no acto de posse dos 12 novos embaixadores.

Segundo o Chefe de Estado, é fundamental que se honre e defenda o bom nome de Angola junto dos países onde estão acreditados e, de modo geral, no mundo.

Defendeu que estes devem contribuir para o reforço das relações de amizade e de cooperação com os países em que estão acreditados.

O titular do Poder Executivo empossou os embaixadores Edgar Augusto Brandão Gaspar Martins (Coreia), Albino Malungo (Emiratos Árabes Unidos), Osvaldo dos Santos Varela (Israel), Florêncio Mariano da Conceição e Almeida (Brasil) e Balbina Malheiros Dias da Silva (Alemanha).

Empossou igualmente Maria Isabel Gomes Godinho de Resende Encoge (Reino dos Países Baixos), António Manuel Luvualu de Carvalho (Guiné Equatorial) e Agostinho Tavares da Silva Neto (Zimbabwe).

Tomaram, ainda, posse Agostinho André de Carvalho Fernandes (Vietname), Azevedo Xavier Francisco (Zâmbia), Jovelina Alfredo António Imperial da Costa (Namíbia) e Joaquim do Espírito Santo (Estados Unidos da América).