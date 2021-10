Joanesburgo-Luanda ganha mais uma ligação aérea

Além das habituais operadoras da rota Joanesburgo-Luanda e vice-versa, nesta quinta-feira (21) estreou-se a companhia privada sul-africana AirLink, num acto testemunhado pela embaixadora de Angola na África do Sul, Filomena Delgado.

Segundo a diplomata, as relações históricas entre os dois países reforçam-se ainda mais com esta inauguração para facilitar a mobilidade e trocas comerciais entre os povos, ao mesmo tempo aumenta as opções a par da TAAG, que mantém o serviço Luanda-Joanesburgo e vice-versa.

A propósito da iniciativa, o presidente da Comissão Executiva da Airlink, Rodger Foster, sublinha em comunicado que a companhia espera contribuir para o fomento do turismo, negócio, lazer e transporte de mercadorias entre ambos destinos.

Esta transportadora aérea vai operar com três voos semanais às terças, quintas e domingos, através de um avião Embraer E-190 com capacidade para 98 passageiros.

Fundada em 1992, a Airlink voa para mais de 43 destinos entre regionais, território sul-africano e nos países da África Austral. Só faltava ligação com Angola.