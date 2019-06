JJ. Abrams é avaliado em 446 milhões de euros e volta a assinar contrato com Warner

“Perdidos”, “Felicity”, “Missão Impossível 3”, “Star Trek” e “Star Wars: O Despertar da Força” são apenas algumas obras que se encontram no vasto currículo de J.J. Abrams. O conhecido realizador e produtor vai ficar “em casa”, segundo o jornal espanhol ‘El Mundo’.

Foram precisos três meses de negociações com os diversos pretendentes que este tinha na palma da mão. Um desses pretendentes era o novo canal televisivo da Apple, mas foi a proposta da WarnerMedia que o atraiu para a renovação do contrato de colaboração com a sua empresa ‘Bad Robot’.

Apesar de o actual contrato ainda não ter chegado ao fim, a Warner decidiu assegurar um dos maiores produtores da actualidade. Fontes ligadas à área estimam que o realizador possa ser avaliado em 500 milhões de dólares (cerca de 446 milhões de euros). Nesse caso, Abrams é o produtor e realizador mais valioso. Atrás de si está, então, Greg Berlanti, criador do universo dos heróis, com 400 milhões de dólares (357 milhões de euros), seguido por Ryan Murphy, criador de séries como ‘American Horror Story’, que se mudou para a Netflix por 300 milhões de dólares (267 milhões de euros).

Shonda Rhimes, a rainha de ‘Anatomia de Grey’ e ‘Scandal’, assinou um contrato com a Netflix por 100 milhões de dólares (89 milhões de euros), enquanto Lisa Joy e Jonathan Nolan, responsáveis por ‘WestWorld’, migraram da Warner para a Amazon por 150 milhões de dólares (133 milhões de euros).

Com o novo contrato, J.J. Abrams e a empresa que detém com a mulher, ‘Bad Robots’, continuam associados à Warner, com quem trabalham desde 2006. Netflix, Amazon, Comcast e Sony Entertainment também estavam na corrida para ficar com Abrams.