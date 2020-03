ITA quer expandir serviços em mais cinco províncias este ano

A empresa Internet Technologies Angola (ITA) que investiu 10 milhões USD em Data Center, pretende cobrir, até o final deste ano, mais cinco províncias, nomeadamente Moxico, Cuando Cubango, Cunene, Lunda Norte e Lunda Sul, com a previsão de crescimento de 50% do volume de negócios.

A informação foi avançada, nesta terça-feira à imprensa, pelo director geral da companhia, Francisco Leite, salientando que, em conformidade com o plano estratégico de 2019, a ITA manteve as suas metas em projectos estruturais e nos investimentos de infra-estruturas, que resultaram num aumento de 45% no volume de negócios, comparativamente a 2018.

Para sustentar esse crescimento, segundo o director geral, a empresa que actualmente está presente em 13 províncias com infraestruturas de rede própria assegurando mais de 160 colaboradores, pretende até o final de 2020 expandir a sua rede de telecomunicações para as 18 províncias, cobrindo assim todo o território nacional com infraestruturas em fibra e wireless de alta capacidade de transmissão de dados.

“O nosso grande objectivo é termos uma corrente fiável, para servirmos e alavancarmos o empresariado angolano, e, como se sabe, hoje não se compadece uma actividade económica, seja qual for a área, se não tivermos os meios tecnológicos avançado”, avança o responsável opinando que “a nossa agricultura não vai se tornar competitiva enquanto não for mecanizado, enquanto não haver controlo que a torne eficiente e eficaz, capaz de concorrer como principais países exportadores agrícolas”.

Em contraposição as dificuldades de acesso às divisas, nos três últimos anos a companhia de tecnologias registou resultados crescentes no que tange ao volume de negócios na ordem dos 32% e 48% para os anos 2017 e 2019, respectivamente.

“Isto parece paradoxal, porque estando numa economia que não só cresceu, como continua de certa forma em retracção, o milagre para estes resultados foi na aposta de um forte investimento, num sério controlo de custos, no prover serviços com qualidades daquilo que são os padrões internacionalmente recomendáveis e na crença dos nossos clientes e parceiros”, explicou com regozijo o director geral.

Internacionalização dos serviços

Para além da expansão e da consolidação da cobertura nacional, em 2020 a ITA como parte do grupo Paratus, tem como objectivo a internacionalização da oferta de serviços de telecomunicações e tecnologias de informação.

A aposta, segundo o director-geral da ITA, é transformar Angola num HUB de dados/tráfego em África, para permitir que sectores como a banca, seguro, petróleo e gás, minas, operadores de telecomunicações, ensino e entre outros, possam beneficiar-se dos serviços, sendo destaque na região da SADC.

“O novo Data Center inaugurado em 2019, a expansão da nossa cobertura nacional, a implementação da Fibra óptica e a entrada no Grupo PARATUS são as bases fundamentais para que possamos garantir e elevar a nossa qualidade de serviço à níveis internacionais, atrair investimentos e permitindo que Angola se posicione como um HUB de dados/tráfego importante na África Subsaariana” afirma Francisco Leite.

Ainda aliado ao plano de expansão, a inauguração do segundo Data Center da ITA permite que instituições públicas e privadas em Angola utilizem serviços de alto nível, mantendo os seus dados armazenados em estruturas físicas ou em Cloud em território nacional, garantindo desta forma a soberania de informações críticas.

“Os nossos serviços já se alastram a nível da SADC, o nosso objectivo a médio prazo é fazermos parte desta grande malha que é a SADC e com isso permitir que façamos o translado dos cabos, tanto para as Américas, especificamente Brasil, Fortaleza e depois Miami, através dos dois cabos que vão para a Europa. Isto é uma aposta muito séria naquilo que é ligado a internacionalização dos nossos serviços e dentro desta estratégia que é transformarmos Angola numa área de tráfego africano, com grande foco numa primeira instância aqui na África Austral”, esclarece.

A ITA, foi fundada em 2005, conta actualmente com mais de 160 colaboradores, maioritariamente constituída por jovens angolanos. Ao longo dos últimos 15 anos a empresa tem registado crescimentos exponenciais, sendo actualmente a maior operadora privada de telecomunicações no sector empresarial (Business to Business), oferecendo soluções no que toca a serviços de VPN, Data Center, Cloud Services e Voz.