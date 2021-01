Isabel dos Santos reclama posição no capital do EuroBic

A empresária Isabel dos Santos interpôs uma acção judicial contra o Banco de Portugal BdP), por considerar que o regulador lhe restringiu o direito no processo relacionado com o EuroBic, onde detém 42,5% do capital, noticia a imprensa portuguesa neste fim-de-semana.

Em causa está um projecto de decisão do banco central português tomado no âmbito do processo contra Isabel dos Santos, as duas empresas por intermédio das quais detém participação no EuroBic e o banco, aberto na sequência de uma investigação às transferências da Sonangol para o Dubai.



O processo ainda está em curso, tendo havido um projecto de decisão. Na sequência da audiência prévia, a empresária pôs uma providência cautelar, em Outubro do ano passado, impedindo o BdP de tomar uma decisão no curto-prazo, a anteceder a uma acção principal que foi interposta na segunda-feira, há uma semana, no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa.



Nesta última acção, Isabel dos Santos invoca que o BdP não forneceu os documentos que sustentam o projecto de decisão de contra-ordenação e que são relevantes para a defesa e, ainda, que o supervisor terá enviado documento rasurados à sua defesa, dificultando o direito ao contraditório.