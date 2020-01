Isabel dos Santos quis vender participação na Unitel, diz Tribunal

Segundo o documento do arresto, decretado pela 1.ª secção da sala do cível e administrativo do Tribunal Provincial de Luanda, na sequência de uma providência cautelar interposta pelo Serviço Nacional de Recuperação de Activos, do Ministério Público, os Serviços de Inteligência e Segurança do Estado “tiveram informações de que [Isabel dos Santos] pretende vender as participações que detém na Unitel, SA a um cidadão árabe, que já encetou diligência em Angola para aquisição das participações sociais”.

O documento indica que Isabel dos Santos (que detém 25% da Unitel), o marido, Sindika Dokolo, e Leite da Silva lesaram o Estado angolano em mais 1,1 mil milhões USD em negócios envolvendo a entrada da empresária e do marido, com a Sonangol, na Galp Energia, via Esperaza, assim como no negócio da marca de joalharia de luxo Grisogono, em que a filha do ex-PR e o marido entraram com a Sodiam, por decisão de José Eduardo dos Santos.

O despacho alega que a participação na Unitel poderia ser uma das vias usadas para pagamento dos valores que o Estado alega serem-lhe devidos.

O Tribunal arrestou preventivamente as as contas bancárias dos três visados em Angola e as participações da empresária e/ou marido detidas de forma directa ou indirecta na Unitel, BIC, BFA, Candando, Zap, Cimangola e Sodiba, basicamente o universo empresarial do casal em Angola, e avança haver evidência de que os visados estão a “ocultar património obtido às custas do Estado”.