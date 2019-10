IRCCOP pretende legalizar os pequenos operadores do mercado informal

O evento contou com a presença de várias entidades nacionais, sendo que as honras de abertura foi presidida por sua Excelência Sr. Ministro da Construção Civil e Obras Públicas Manuel Tavares de Almeida.

Segundo o comunicado de imprensa, o certame decorreu durante dois dias e participaram mais de 79 pessoas das 18 províncias do país que debateram diversos temas actuais ligados à Regulação e Fiscalização das Empresas do Sector da Construção Civil e Obras Públicas com ênfases para a capacitação no licenciamento das empresas do sector.

Segundo o Director Geral do IRCCOP, Luís Filipe, afirma” que o seminário visa capacitar os participantes em dotar conhecimentos técnicos dos serviços de infraestruturas a nível nacional, sendo que os mesmos terão que ter a capacidade de cumprir todas as normais jurídicas actualmente existentes no sector da construção civil e obras públicas, assim como terem a capacidade operacional de gerirem todos os processos e procedimentos no licenciamento das empresa do sector”.