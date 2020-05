iPhone 12 terá ecrã de 120 Hz

Segundo o canal de YouTube EverythingApplePro, esta actualização não estará presente nos modelos mais baratos. Ainda assim, todas as versões deverão integrar displays OLED em vez de os já habituais LDC no iPhone, que não oferecem tanto contraste.

De notar, no entanto, que existe a possibilidade de o telefone poder alternar entre duas taxas de refrescamento diferentes para o ecrã, consoante a tarefa que está a desempenhar, para poupar bateria. Por isso, poderá apenas chegar aos 120 Hz em casos de jogos ou de scrolls rápidos, por exemplo.

Assim a Apple já conta com equipamentos com esta taxa de atualização, já que através do recurso ProMotion o iPad Pro chega aos 120 Hz. A mudança acontece numa altura em que as taxas de atualização mais elevadas já estão a ditar a tendência nalguns smartphones Android.

Para além da linha Galaxy S20 da Samsung e do One Plus 8 Pro, ambos com 120 Hz, os smartphones de gaming fabricados pela ASUS e pela Razer, também apostam nesta tecnologia.