“Investimento directo estrangeiro é alavanca poderosa para o crescimento de Angola”

O responsável, que falava à margem do primeiro Wine Business realizado pela International Business Consulting e a Sol Savana Têxtil, esta quinta-feira, em Luanda, referiu que a expectativa do encontro era de estudar as possibilidades de construir novos projectos em Angola, uma vez que “o melhor investimento é aquele que realizamos no seio dos nossos filhos, é na escola e na família onde tudo começa”, salientou.

De acordo com o responsável, o investimento directo estrangeiro é fundamental em qualquer país e Angola não será excepção.

Relativamente aos projectos, Pedro Coelho da Silva, é de opinião que devemos começar na qualificação da juventude para podermos crescer.

“É o que procuramos fazer, captando investimento estrangeiro para Angola, avaliar este investimento directo estrangeiro que para nós tem uma importância decisiva, poderá contribuir para tornar a economia angolana mais competitiva em termos internacionais contribuindo para superar as dificuldades no que toca as dificuldades do financiamento interno tudo”,disse.