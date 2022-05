Investigação científica “encalha” produção de cereais

Dados do relatório da campanha agrícola 2019/2020 do Ministério da Agricultura e Pescas sinaliza que o País teve uma área total semeada de cereais (3.121.857 Ha), o que representou (+2,4%), uma área total colhida (2.903.111 Ha), correspondeu (+3,6%), para uma produção (3.071.085) toneladas (+5,6%), com uma produtividade na ordem (1.058 Kg/Ha), uma cifra (+1,9%), num grau de execução de 90%.

Até 2020, Angola gastava mensalmente 26 milhões USD na importação de 15 mil toneladas de arroz, disse Mário Caetano João, actual ministro da Economia e Planeamento, na altura dos factos secretário de Estado para a economia, quando visitou no Bié a fazenda “Arrozal”, que se destina ao cultivo de arroz.

Dados do Instituto Nacional de Cereais (INCER) apontam de que depois do milho, o arroz é o segundo cereal mais consumido, mas a sua produção interna ainda não satisfaz as necessidades do consumo humano, recorrendo – se às importações para cobrir o défice ainda existente no País, na ordem de três milhões de toneladas. Um indicador confirmado, recentemente, pelo director-geral do Instituto de Investigação Agronómica, João Ferreira Neto, por ocasião do XXVII conselho científico daquele instituto, realizado na província de Malanje.

“Em minha opinião, nós temos algumas culturas em que estamos mais ou menos bem, como a mandioca, em que para a alimentação humana conseguimos cobri-la, mas agora temos um grande défice a nível dos cereais, pois a nossa luta hoje está em conseguirmos milho suficiente para a alimentação humana e animal, para ração animal e para a aquicultura”, reconheceu na ocasião, João Ferreira Neto.

A produção de cereais no período 2019/2020, de acordo com o relatório agrícola deste ano, situou-se em toneladas 2.972.177 de milho (+ 5,4%); 43.981 de massango (+ 18,1%); 34.991 de massambala (+ 8,5%); 10.567 de arroz (+ 4,6%); 9.368 de trigo (+ 2,1%), esta última, a percentagem mais baixa em termos dos cinco tipos de cereais cultivados.

Mas, no entanto, um dos factores que concorre para o desenvolvimento da agricultura é a investigação científica, que desempenha um papel importante na medida em que ela pode mudar o quadro da dependência da importação de sementes melhoradas, a informação sobre os tipos de solos, bem como as necessidades de fertilização e correcção da acidez dos mesmos. Um factor estrangulador devido, sobretudo, a falta de técnicos suficientes, como aliás, reconhecido por João Ferreira Neto que defende um mínimo de 300 técnicos, contra os actuais 21 doutores, 17 mestres e mais de 40 outros técnicos superiores. O problema, como ressaltado, não fica por aí. Há ainda províncias com inexistência de serviços de investigação agronómica, por exemplo, as Lundas-Norte e Sul, Moxico e Huambo, cujo desafio é criar os referidos serviços proximamente naquelas localidades.

Instado pelo Mercado sobre o que é preciso fazer para Angola ter os cereais de que necessita para o consumo e exportar os excedentes, o engenheiro agrónomo e Coordenador da Equipa de Intervenção Social da Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) no município da Ganda, província de Benguela, Félix Sicato, defende a criação de um plano estratégico de produção de cereais em Angola.

Voltar às origens

Como que a fazer um recuo no tempo e ao poema de Agostinho Neto, primeiro Presidente de Angola “Havemos de voltar”, Félix Sicato diz ser necessário privilegiar de modo estratégico regiões do país que desde o tempo colonial já eram consideradas potenciais na produção de cereais (região Centro-Sul).

Para aquele agrónomo é preciso apostar na investigação científica e colocar a disposição dos produtores o conhecimento agrário necessário, que responda aos principais problemas que os produtores enfrentam durante a produção dos cereais em Angola.

Sem desprimor à agricultura empresarial, que na sua óptica, desempenha um papel fundamental na produção nacional, Félix Sicato sugere um maior incentivo a agricultura familiar que foi responsável por 91% da produção nacional no ano agrícola 2020/2021.

“A produção de cereais não escapa a esta estatística. Portanto, o governo tem que prestar uma atenção especial e redobrada ao sector da agricultura familiar”, alertou.

Para tal, propõe assistência técnica aos pequenos produtores e melhoramento das vias de acesso para o escoamento dos produtos; acesso facilitado e subvencionado aos imputs e insumos agrícolas; a criação de linhas de financiamento específicas para a agricultura familiar e introdução de sementes de cereais com elevado potencial produtivo, sobretudo resistentes à seca, mas sem desprimor da prática de conservação e multiplicação das sementes locais ou nativas.

Em defesa da sua tese o também coordenador da ADRA na Ganda, não tem dúvidas de que a criação de condições de irrigação permitiria a produção de cereais, como por exemplo, o milho em qualquer época do ano. “Angola tem condições Edafo-Climáticas para o efeito”, lembrou.

Um programa que deve ser alterado...

Referindo-se ao programa dirigido de produção de ilho seguido pelo Executivo: média por hectare de produção de milho, a nível dos camponeses à volta dos 800 quilos, Félix Sicato considera ser urgente a alteração deste quadro (800 Kg/ha) está extremamente abaixo do potencial produtivo desta cultura.

O agrónomo, justifica-se citando como exemplo uma empresa do ramo agrícola no Lobito, província de Benguela que 2021 fez testes de variedades de Milho com capacidade de produção na ordem de 10 Toneladas por hectare.

“Há uma empresa do ramo agrícola no Lobito denominada Angata que em 2021 fez testes de variedades de Milho com capacidade de produção na ordem de 10 Toneladas por hectare. Tecnologias como estas devem ser disseminadas para os agricultores familiares, daí o papel da investigação e extensão rural que podem contribuir para a transferência de novas tecnologias por meio das ECAs (Escola no Campo do agricultor)”, diz sublinhando que a agricultura moderna não se compadece com a falta de conhecimento.

No tocante aos sete eixos definidos pelo instituto de cereais para o aumento da produção de cereais, mormente o aumento das áreas de produção, o melhoramento da preparação de terras, a introdução de sementes melhoradas, melhoramento da capacidade nutritiva dos solos, o agrónomo considera que são estratégias interessantes que “temos de considerar”, mas também é importante reflectir sobre os resultados concretos que produziram.

“Temos de certa maneira sido abençoados na elaboração de projectos interessantes, mas do gabinete para o campo, ainda temos um longo caminho a percorrer”, sentenciou.

Falando especificamente sobre os referidos eixos, Félix Sicato diz que é importante considerar que a solução do problema da produção nacional não está necessariamente relacionada com o aumento das áreas de produção, mas sim com o rendimento por unidade de área cultivada.

“A nossa principal aposta não deve ser aumentar a área, mas sim o rendimento por hectare”, alertou.

Assim não se chegar lá...

Na perspectiva do agrónomo, a preparação da terra é crucial, mas enquanto se continuar a importar até uma simples charrua de tracção animal e o camponês ter a enxada manual como principal instrumento de trabalho “não chegaremos lá”.

“É necessário que os meios mais modernos de preparação de terra como o tractor cheguem aos pequenos produtores de forma facilitada e em quantidades suficientes, sem esquecer a assessorai técnica que deverá ser prestada para o mandamento desta tecnologia”, apontou.

Apesar de existir em Angola regiões onde os solos ainda dispõem de alguma fertilidade natural, sendo, portanto, possível a produção agrícola sem recurso aos fertilizantes, segundo o nosso interlocutor, esta realidade não é comum para a maior parte do País.

Para o desejado aumento da produção de cereais, segundo este especialista, é importante pensar no melhoramento da capacidade nutritiva dos solos.

Mas os adubos químicos, avisou, não devem ser adoptados como a varinha mágica da recuperação dos “nossos solos”, pelo contrário o seu uso abusivo acarreta consequências para a saúde humana e animal, bem como, para o próprio meio ambiente.

“Recomenda-se a utilização de práticas agrícolas economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis, tais como adubação verde, utilização de adubos orgânicos, a rotação de culturas, a correcção dos solos e a utilização racional ou moderada dos fertilizantes minerais”, indicou.

Introdução de sementes geneticamente melhoradas

O também produtor de cereais, o empresário Fernando Ferreira que detém o grupo FF, defendeu em exclusivo, recentemente, ao Mercado a introdução de sementes geneticamente melhoradas.

Na visão deste empresário, é impossível, hoje, os produtores angolanos serem competitivos no mercado nacional se não utilizarem essa tecnologia.

“O País determinou como prioridade investir na produção e diversificação do sector agrícola. Porém, existe uma lei que impede a introdução de sementes geneticamente melhoradas (os designados transgénicos). Senão vejamos, se por um lado Angola proíbe o cultivo desses produtos, mas, no entanto, o País importa esses produtos (milho, feijão, batata, soja, etc)”, referiu.

Acrescentou que, enquanto o produtor estrangeiro que, por exemplo, produz milho transgénico beneficia de uma produtividade acrescida, conseguindo obter 10 a 14 toneladas por hectare, o agricultor angolano produz entre 4 a 6 toneladas de milho, com custos inerentes à produção deste milho que são o dobro ou o triplo da produção dos transgénicos.

Um futuro comprometido

Na óptica deste empresário a não opção pelas sementes geneticamente melhoradas compromete o sector produtivo agrícola do País.

“Desta forma, não há futuro no sector produtivo agrícola, que é a base da economia. É preciso haver uma mudança de paradigma, para que esse impedimento possa ser vencido, sob pena de se condicionar o crescimento que se pretende”, sugeriu.

Para o também gestor de fazendas agrícolas pelo País adentro, afirma que se por um ladohá produtores de produtos transgénicos que produzem produtos agrícolas com maior resistência à pragas e doenças, menos custos de produção, minimizando a necessidade de utilização de herbicidas e tolerando condições ambientais mais agressivas (como geadas, secas ou solos salinos), com maior qualidade nutricional e com maiores períodos de armazenamento e, por outro lado, há produtores nacionais que competem com produtos não transgénicos, mais caros, mais frágeis, mais perecíveis e com menor retorno do investimento.

Potencialidades naturais

O País tem uma disponibilidade de 35 milhões de hectares de terras aráveis para a prática da agricultura, sobre uma superfície cultivada de cinco milhões de hectares (14%), além de uma faixa irrigável de sete milhões de hectares, metade dos quais ainda de exploração tradicional.

A rede hidrográfica do País é constituída por 47 bacias e com um potencial hídrico estimado em 140 mil milhões de metros cúbicos.

Produzir comida de que se precisa, o desígnio do Executivo

Na abertura da campanha agrícola 2017/2018, no Huambo, o Presidente da República, João Lourenço, exortou, na altura, que o País deve produzir a comida que precisa, tendo ressaltado o aumenta da produção de cereais. “Os cereais são a base da nossa alimentação, da alimentação dos humanos, dos homens, das pessoas, mas, também, é a base da alimentação dos animais, animais estes que, por sua vez, também servem de alimentos para os homens”, dizia o Chefe do Estado.

Para o Presidente da República, o País pode importar tudo, excepto alimentos na medida em que há capacidade de produzir comida. “Temos de ser nós a produzir a comida, que precisamos para nós e para exportar, para ganhar dinheiro, para ganhar divisas”, referia na altura.

Pragmático, João Lourenço sublinhara que o primeiro sinal de diversificação da economia deve ser visto na agricultura, pelo que defendia nova estratégia na classificação das províncias potencialmente agrícolas, que na sua visão não existem. “Devemos alterar aquele conceito de que das 18 províncias do nosso País algumas delas são vocacionadas para a agricultura. É errado pensarmos assim. As 18 têm vocação para a agricultura”, alertara.

Ressaltara, na altura, que é errado pensar-se que o milho só se dá no centro e no sul do nosso País. “Isso é falso. Podemos produzir milho em qualquer um dos pontos do nosso País, em qualquer província. O contrário também é verdadeiro. A ideia errada que havia é de que só se pode fazer mandioca no norte de Angola e no leste de Angola – por isso é que eles comem funje de bombó e os do centro e os do sul comem funje de milho’. É errado. Quer uma coisa quer outra são erradas e há aí experiências boas”, clarificara.

O inimigo a combater

João Loureço desafiara também o sector industrial para acompanhar o passo da agricultura, instalando fábricas no País de adubos, de fertilizantes, de charruas e de tractores, de alfaias agrícolas, grades, de sistemas de irrigação, pivôs ou outros modelos, para além da atribuição de títulos de terras aos camponeses. “As famílias não são detentoras de títulos de propriedade das terras que cultivam, à luz da lei, à luz do Estado. Elas acabam por não ser proprietárias e este é um trabalho que vamos ter de realizar, no sentido de cadastrar as terras dos camponeses, e conseguirmos os títulos de propriedade, para que cada um possa dizer: “está é minha terra”, anunciara.

Guerra na Ucrânia versus “guerra” aos cereais

Os mercados de matérias-primas ao redor do mundo foram sacudidos pela guerra na Ucrânia, e não se trata de uma consequência apenas das sanções ocidentais contra a Rússia, que agora incluem o gás e o petróleo. Os preços de matérias-primas também dispararam devido às interrupções no fornecimento causadas pela invasão russa, que bloqueou o fluxo de grãos e metais vindos da região. Tanto a Rússia como a Ucrânia têm papéis estratégicos nos mercados internacionais de produtos básicos. Ambos são grandes exportadores de produtos como trigo e cereais.

Contudo, a guerra afectou tanto a produção interna como as cadeias de distribuição cruciais para o resto do mundo, jogando os preços para cima. A situação tem sido descrita como “catastrófica” por muitos países, particularmente os mais pobres.

Por sua vez, o Banco Mundial avisou nesta semana que o elevado preço das matérias-primas, como a energia, os alimentos vai manter-se até finais de 2024, devido à guerra na Urânia.

“O aumento dos preços para as matérias-primas alimentares, das quais a Rússia e a Ucrânia são dois grandes produtores e dos fertilizantes, que depende de gás natural para ser produzido, foi o mais elevado desde 2008”, lê-se num comunicado distribuído em Washington.