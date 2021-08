Investidores italianos concorrem para privatização de hotéis do Infotur

São ao todo 11 propostas, das quais três de entidades estrangeiras (todas italianas) e outras oito de nacionais.

As propostas foram abertas, ontem, durante uma apresentação virtual orientada pela coordenação do concurso, cujo júri é integrado por representantes do IGAPE, ministério da Cultura, Turismo e Ambiente e ministério das Finanças.

Depois dessa manifestação pública das candidaturas, segue-se uma fase de 10 dias para as análises, sete (7) para elaboração do relatório, três (3) para reclamações e outros cinco (5) para fecho do dossier.

A publicação dos resultados dos vencedores deverá ocorrer num prazo máximo entre 25 a 30 dias.

Sobre os valores de cada proposta, a comissão de avaliação fez saber que este dado será apenas divulgado no final do processo, uma vez que, por agora, os concorrentes deverão ouvir a avaliação e remeter as contrapropostas.

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) deu início, em Junho, ao concurso público para a privatização, por Cessão do Direito de Exploração e Gestão de 3 (três) unidades da rede hoteleira Infotur, conforme aprovado pelo despacho presidencial nº 128/20, de 14 de Setembro, no âmbito do Programa de Privatizações – PROPRIV (2019-2022).