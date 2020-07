Instagram lança concorrente do Tik Tok na Europa

A funcionalidade Reels do Instagram, que permite fazer vídeos de curta duração acompanhados de música e áudio, passou a estar disponível em França e na Alemanha, depois de se ter estreado, no ano passado, no Brasil.

Os vídeos criados e partilhados vão ter um espaço próprio dentro da aplicação onde é possível explorar o que outros utilizadores publicaram.

A Reels é uma tentativa do Instagram de concorrer com o TikTok, a App chinesa que tem mais de 800 milhões de utilizadores activos por mês, em todo o mundo.

By: Fabernovel - Super Toast