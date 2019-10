Inspecção suspende três superfícies comerciais em Luanda

Segundo TPA, a padaria da superfície comercial Candando viu a sua actividade suspensa pela Inspecção do Comércio pelo facto de taxar o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) no preço do pão, um produto da cesta básica, isento do referido tributo.

A suspensão da Angomart ocorrida também na sexta, durante uma visita de responsáveis da inspecção, deveu-se ao facto deste estabelecimento comerciais efectuar obras que alteraram a sua estrutura arquitectónica sem prévio aviso às autoridades competentes. Por outro lado, a Frisangol viu a sua actividade suspensa por não observar as normas de salubridade, higiene e segurança no local de trabalho, assim como fuga ao fisco e falta de documentação para exercício da actividade.