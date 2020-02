Inscrições para habitações do Zango 5 terminam hoje

As inscrições, via online, para aquisição de habitações na centralidade do Zango 5, em Luanda, terminam esta quarta-feira, às 23h59, com mais de 115 mil candidatos inscritos, que vão concorrer para duas mil e 390 residências, entre apartamentos e vivendas T3.

O encerramento desse processo de candidaturas, designado venda livre ao público (30% do número total de habilitações disponíveis), marca o fim de compra e arrendamento de casas na centralidade do Zango 5.

Dos 70 por cento de casas comercializadas, 40% destinam-se à função pública e 30% para os funcionários de grandes empresas públicas e privadas, dois dos três públicos alvos no processo de arrendamento e compra resolúvel de habilitações do Estado.