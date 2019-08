Indústria mineira vai ter canal específico de abastecimento, referiu a Sonangol

“Existe um modelo de relacionamento entre Banco Nacional de Angola, Sonangol e Endiama (Empresa Nacional de Diamantes de Angola) e as outras entidades mineiras, para ser criado um canal específico de fornecimento a estas entidades”, afirmou Joaquim Sousa Fernandes, no primeiro ‘roadshow’ dos concursos para a concessão de direitos mineiros, que teve lugar em Luanda.

Assim, “o fornecimento de combustíveis para o público em geral será diferente do da indústria mineira”, explicou.

O administrador da Sonangol - Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola respondia a algumas dúvidas de potenciais investidores que questionaram os responsáveis angolanos sobre os constrangimentos provocados pela instabilidade do abastecimento.

“Temos estado a trabalhar com as instituições no processo de estabilização e fornecimento contínuo e permanente de combustíveis a todo o país”, salientou o responsável da Sonangol, acrescentando que a empresa “está a trabalhar” no sentido de liberalizar a distribuição dos combustíveis (‘downstream’).

Lembra-se que a petrolífera nacional que até agora controlava 80% dos postos de distribuição “deixará de ser o principal comprador dos produtos no mercado internacional e não será mais o único fornecedor e distribuidor dos derivados do petróleo”.