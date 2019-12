Indústria de Vídeo Jogos movimenta mais de 150 mil milhões USD por ano

A indústria de Gaming, ou Vídeo Jogos, movimentou 137,9 mil milhões USD em 2018 e este ano, que está a dois dias do fim, até dia 28 de Dezembro, já tinha movimentado 152,1 mil milhões USD, de acordo com dados da NewZoo.

Nestas contas entra o dinheiro das empresas que fabricam a tecnologia que suporta os jogos, os estúdios que desenvolvem os títulos e os gastos da comunidade que, diga-se, consome os vídeo games.

O maior número de jogadores está concentrado no continente asiático, onde se estima existirem 1,3 mil milhões de pessoas amantes de vídeo games, a seguir o Médio Oriente e África que concentram 330 milhões de jogadores. A América Latina conta com 234 milhões, Europa Ocidental com 206 milhões, América do Norte com 199 milhões e, por último, a Europa Oriental com 147 milhões de jogadores de vídeo gomes. Em todas estas regiões existem competições oficiais e o gaming, como também é conhecido, já é um desporto oficial.

Cá em Angola, os Vídeo Jogos ainda lutam pela aceitação como desporto oficial, mas já existem pequenas iniciativas para fazerem dos vídeo games um desporto a ter em conta e uma actividade económica da qual se possa viver quem dedicar-se a ela.

Foi com este propósito que no passado fim-de-semana, no domingo 29 de Dezembro de 2019, a empresa Easy Games, com o apoio da Angola Cables, da NCR e da HappyCode, organizou mais um torneio de gaming no Bela Shopping, onde participaram mais de 200 jogadores, cuja disputa foi em futebol: Fifa 2020 e PES; Luta livre: Mortal Combat e Teken. Os vencedores tiveram direito a material sonoro para vídeo games.

De acordo com Crisstomo Mbundu, gestor de produto da Angola Cables, o objectivo deste torneio é criar abertura para a primeira participação de Angola na modalidade de jogos eletrónicos propostos para os Jogos Olímpicos de 2024 e/ou 2028.

Considera os vídeo games importantes porque aumentam a rede de contactos e relacionamentos, ultrapassando limites de tempo espaço, bem como ajudam a fomentar a troca de experiência dentro da indústria de gaming e outras relacionadas.