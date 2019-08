Indústria automóvel britânica com os piores registos desde 2001

Com perdas de 10% por ano, há 14 meses consecutivos que continua em queda, de acordo com os números divulgados pela “Society of Motor Manufacturers and Traders” (SMMT).

Uma das explicações para as quedas acentuadas na venda e exportação de automóveis do Reino Unido está a incerteza de um Brexit sem acordo, e também as tensões do comércio mundial, em concreto a guerra comercial entre China e Estados Unidos, segundo o “The Guardian”.

A queda na produção de automóveis coincide com uma altura de grandes desafios para o setor, após escândalos como o ‘Dieselgate’ referente às falsas emissões de dióxido de carbono, e mais recentemente o Brexit e a guerra comercial entre China e Estados Unidos da América.

David Bailey, professor de Economia na Universidade de Birmingham, diz que “esta é uma altura negativamente crítica para a indústria automóvel no Reino Unido”, aproveita para explicar que a queda nas exportações é ainda mais preocupante considerando que “a desvalorização da Libra deveria dar um empurrão às exportações, e até agora não foi isso que aconteceu”, segundo cita a imprensa local.

As fabricantes automóveis britânicas, onde se incluem marcas como a Jaguar Land Rover, Nissan e a Mini, produziram 774.760 veículos nos primeiros sete meses do ano, o que corresponde a menos um quinto do que foi produzido no mesmo período do ano anterior.