Indianos propõem montagem de veículos eléctricos no país

A multinacional indiana Hinduja Group of Companies está a negociar a instalação de uma unidade de montagem de autocarros eléctricos em Angola, depois de ter submetido, ao Governo, propostas que também incluem a implantação de operações nos domínios do mercado financeiro, agro-indústria e recursos minerais.

Durante um fórum de negócios realizado sob os auspícios do India-Africa Economic Foundation (IAEF, sigla inglesa), à margem da Expo 2020 Dubai, no sábado, o presidente do grupo, Prakash Hinduja, revelou que propostas para a concretização desses projectos foram apresentadas e estão a ser avaliadas pelo Governo angolano, esperando-se por decisões cruciais nos próximos meses.

No domínio dos recursos minerais, as propostas incidem sobre a exploração de ouro e a lapidação de jóias, apontou Prakash Hinduja, prevendo que o fomento das ligações entre o grupo e parceiros angolanos pode resultar na introdução da inovação e o desenvolvimento de novas soluções, com acções voltadas ao desenvolvimento de Angola.

O empresário indiano considerou ser este um momento de celebração das parcerias entre países e organizações estratégicas, numa altura em que é visível o interesse de companhias indianas elevarem a presença nas economias do continente africano.

O embaixador de Angola nos Emirados Árabes Unidos, Albino Malungo, que participou no encontro, declarou à nossa reportagem o potencial da Índia para, por meio de investimentos, promover o crescimento e o desenvolvimento económico de Angola.

O diplomata, que mantém uma intensa agenda de contactos ao longo da Expo2020 Dubai, realçou o elevado número de empresas da Índia que, ao longo do certame, manifestaram interesse em montar operações económicas em Angola.

A AIEF é um mecanismo institucional, facilitador do sector privado e de micro, pequenas e médias empresas na promoção de conhecimento, tecnologias, indústria, comércio e investimentos entre África e o país oriental.