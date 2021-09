Índia pode ganhar com repressão às “big tech” na China

Com a investida do governo chinês contra o sector da tecnologia, os investidores mundiais que procuram exposição a mercados emergentes vão prestar mais atenção à Índia, diz Sumant Mandal, sócio-gerente da March Capital Partners, empresa de venture capital dos Estados Unidos.

De acordo com o Negócios, os investidores colocam agora mais peso no “risco do governo” ao avaliar as empresas chinesas de tecnologia, disse Mandal numa entrevista por vídeo. As startups indianas em áreas como Internet e software “cloud” oferecem fortes perspectivas de crescimento, mas sem um perfil de risco semelhante, disse Mandal, co-fundador da empresa com sede em Santa Monica, na Califórnia.

“O mercado da China tem um tamanho e escala incomparáveis”, afirma Mandal. “Mas a estrutura do risco-recompensa ligado à China mudou” e os investidores dos EUA, Europa, Ásia e Médio Oriente procuram agora equilibrar os portefólios ao redirecionar investimentos para o país vizinho.

A March Capital tem um longo histórico de apostas em startups indianas e tem planos para aumentar estes investimentos, afirma Sumant Mandal. O coronavírus mudou o comportamento do consumidor na Índia, o que beneficiou empresas de comércio eletrónico e as transações digitais, refere este responsável.