INDERGOLA investe 2,7 milhões USD em infra-estrutura

A INDERGOLA, empresa de produção e distribuição de material eléctrico, abriu recentemente a primeira loja no País, com um investimento de cerca de 2,7 milhões USD, disse ao Mercado o Director Executivo da instituição, Francisco Ataíde.

O responsável avançou que o financiamento aplicado foi por capitais próprios desde a aquisição do edifício às obras.

Fez saber que a INDERGOLA pertence ao grupo Powergol, com mais de 35 anos de existência. A constante necessidade por materiais de electricidade no mercado angolano incentivou a abertura da primeira loja em Angola, um projecto que teve início em 2015.

A nova loja de produção e distribuição de materiais eléctricos permitiu a criação de 10 postos de trabalho sendo dois expatriados e oito nacionais. Preveem aumentar o capital humano a medida que as actividades forem se desenvolvendo.

Ataíde reconhece que o negócio abre numa fase difícil, mas mantém-se optimista e esperam num curto espaço de tempo expandir para outras províncias, nomeadamente Benguela e Huambo.

“Estamos a iniciar a nossa actividade num tempo difícil, mas tendo em conta que as coisas estão a

tomar outro rumo pensamos que este ano vai ser um bom ano porque há muitos projectos em curso e há muita gente a solicitar a nossa colaboração, por tanto nós pensamos que será um bom ano para a nossa empresa”, disse.

Para Francisco Ataíde, o sector da electricidade em Angola possui elevadas fragilidades, várias partes do País não estão electrificadas, há muito trabalho por fazer para chegar energia às casas das pessoas.

Mostrou-se convicto de que as fragilidades no sector da electricidade poderão ser colmatadas com os projectos em curso. Avança que tencionam colaborar no fornecimento de materiais ou na prestação de serviços, através de empresas do grupo, apoiar projectos e estar presentes nesta fase de transição e melhoramento.

Para melhorar o sector da electricidade, defende a necessidade de em primeiro lugar conseguir cobrar energia a todos os consumidores porque as empresas de electricidade devem gerar receitas para depois reinvestir na construção e na manutenção de redes eléctricas. A seguir, devem angariar fundos para investimento e ampliação de toda a rede eléctrica no País.

A criação de um ambiente agradável, acolhedor onde os clientes se sintam bem quando visitam a empresa e consigam encontrar todo o material que procuram, constitui as principais dificuldades apontadas pelo director executivo da empresa.

A INDERGOLA conta com a empresa mãe que é estruturada e com capacidade, de acordo com a necessidade do mercado angolano é solicitado um apoio a sede localizada em Portugal para fornecer todo apoio e material em falta no mercado.

De acordo com Francisco Ataíde, a empresa utiliza matéria-prima importada porque os clientes solicitam marcas específicas que não existem no mercado angolano. Acrescentou dizendo que basicamente compra-se todo o material, todos os acessórios no exterior do País e a seguir em Angola faz a assemblagem.

“Espero que a INDERGOLA daqui a cinco anos seja uma empresa sólida no mercado bastante conhecida e já a actuar em duas ou três províncias do País”.

A Powergol foi a primeira empresa criada em Angola a prestar serviços no sector eléctrico, é da Powergol que nasceu a INDERGOLA . A Powergol nasceu da empresa portuguesa Bragalux.

A INDERGOLA escolheu Angola por ser um País rico que gera muito investimento e as empresas facilmente conseguem desenvolver negócios e crescer, por ser um mercado atractivo e com disponibilidade financeira para desenvolver grandes projectos, concluiu Francisco Ataíde.