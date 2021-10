INDEPENDENT Finance Advisors torna-se a primeira instituição a aderir o programa da ONU

A INDEPENDENT Finance Advisors, sociedade gestora de organismos de investimento colectivo, tornou-se recentemente membro participante do programa das Nações Unidas designada designado por UN COMPACT.



Com a entrada no programa, a instituição financeira torna-se a primeira a aderir ao programa da ONU que visa promover a concretização dos objectivos da sustentabilidade pelas empresas.



A INDEPENDENT, sociedade resultou da alteração da denominação social da anterior BNI-Asset Management, SGOIC, SA após a aquisição ao BNI por um grupo de accionistas privados.



A instituição tomou o compromisso de incluir no plano de acção para 2022 medidas efectivas de concretização das finanças sustentáveis. Nesta semana dedicada à poupança a INDEPENDENT considera importante associar-se e divulgar as iniciativas da promoção do investimento sustentável.