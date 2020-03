Incerteza económica actual leva Sasol vender acções

Segundo o vice-presidente da Sasol Exploration and Production International, Gilbert Yevi, a empresa sul-africana tem desempenhado um papel "catalisador" no desenvolvimento socioeconómico daquele país africano lusófono.

As ações da Sasol caíram 81% desde o início do ano, registando só na semana passada uma queda acima de 40%, com os investidores a duvidarem da capacidade de pagamento das dívidas por parte da petrolífera e de encaixe dos gastos com a construção de uma fábrica nos Estados Unidos, cujos custos subiram 50% face ao estimado, para quase 13 mil milhões USD.

"As perturbações no mercado petrolífero global, juntamente com o impacto da Covid-19, mudaram significativamente a nossa perspetiva de evolução da atividade em apenas algumas semanas; é crítico que mantenhamos o controlo das operações, agindo decisiva e rapidamente", disse o presidente executivo desta produtora de produtos petrolíferos e químicos, Fleetwood Grobler.

De acordo com a Moody's, a Sasol, que é também a maior empresa sul-africana em termos de receita e fornece 30% do combustível consumido no país, tem uma dívida de 8,5 mil milhões USD, tornando esta petrolífera, cujos maiores investidores estão ligados ao Governo, especialmente vulnerável à queda das receitas.

"A empresa é estratégica para o Governo, é demasiado importante como fonte de combustíveis líquidos, impostos e empregos remunerados para o Governo permitir que colapse", argumentou um analista da JPMorgan Cazenove, Alex Comer, numa nota aos clientes, citada pela agência de informação financeira Bloomberg.