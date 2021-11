Inaugurada maior fábrica de sacos de ráfia da África Subsariana

O Grupo IMEX, especializado no fabrico de materiais de construção civil abriu em Viana, Km 38, a maior fábrica de sacos de ráfia da África Subsariana, cujo investimento foi de 10 milhões USD, segundo uma nota tornada pública nesta semana.

A nova fábrica do grupo IMEX, com uma estrutura de 8 mil metros quadrados (m2), vai produzir 250 mil sacos por dia face às necessidades do mercado nacional no âmbito do processo de industrialização do País, cuja meta é exportar para os países do continente africano.

Os referidos produtos terão capacidade entre 10 quilogramas (Kg), (15 Kg), (20 Kg), (25Kg), (50Kg) e (150 Kg) e poderão ser usados para diversos fins, desde a utilização para o carvão, a farinha de trigo, vegetais e feijão.

A IMEX iniciou a produção de sacos de ráfia em 2018, tendo produzido na primeira fase sacos de ráfia convencional e personalizados para os mais diversos segmentos.

Na segunda e terceira fase, a empresa lançou novos produtos como; sacos laminados impressos, BOPP para detergentes, de cimento, leno para batatas e cebolas, sacos com película de plástico e Big Bags de 1250 Kg.

Esta nova fábrica irá criar mais de 200 novos postos de trabalho, destes 190 locais e 10 expatriados. O grupo IMEX, actualmente possui um total de 450 funcionários, tendo ainda um programa de formação e treinamento contínuo, pelo que a empresa acredita e investe na valorização dos colaboradores.

A abertura da nova fábrica reuniu entidades governamentais, bem como, o Ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, o Secretário da Indústria, Ivan Prado e a administradora municipal do Icolo e Bengo, Humberta Paixão.

As referidas entidades tiveram a oportunidade de fazer uma visita guiada pelas fábricas do grupo, desde as de colchões, tintas, tanques, tubos PVC e PEAD, embalagens (latas e baldes de plástico) e a nova fábrica de sacos de ráfia, e puderam testemunhar a moderna tecnologia instalada na empresa.

Investimento feito

Desde a fundação em 2002, o grupo IMEX investiu em Angola um total de 25 milhões USD e tem já uma área total construída com mais de 30 mil m2.

Expansão do grupo

O Director-geral do grupo IMEX, Ramzi El Houchaimi assegurou que a expansão da empresa, insere-se no âmbito da estratégia de crescimento, que para o próximo ano prevê inaugurar uma linha de montagem de electrodomésticos das marcas internacionais Beko e Defy.

O grupo Imex está localizado na estrada de Catete, KM 38, município de Icolo e Bengo e nas províncias de Lobito, Huambo, Cabinda e Lubango.

Ainda nesta semana, foi inaugurada a linha de produção da unidade fabril da Angocap, vocacionada à produção de cápsulas metálicas (caricas), tambores e máscaras, que mensalmente fabricará 450 milhões de cápsulas e 100 mil tambores.