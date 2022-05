INAPEM busca cooperação com empresas brasileiras

Uma delegação do Instituto Nacional de Apoio as Micro, Pequenas e Médias Empresas (INAPEM), chefiada pelo presidente do Conselho de Administração, João Nkosi, trabalhou durante uma semana, em Brasília, com Instituições locais vocacionadas a promoção da competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos.

João Nkosi reuniu com o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Carlos Melles e com o Senador pelo Estado de Sta Catarina, Jorginho Mello, com os quais abordou matérias com foco no processo de aceleração e formalização da Economia por meio de parcerias com o sector público e privado.

Ainda em Brasília, efectuaram uma visita de cortesia a Embaixada de Angola e participaram de um encontro de trabalho com a Agência Brasileira de Cooperação, refere um comunicado de imprensa da Embaixada de Angola no Brasil, noticiou o Jornal de Angola.