IGAPE inicia processo de privatização do Nosso Super

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) iniciou nesta quinta-feira (28), o concurso público para a privatização da rede de supermercados Nosso Super, no âmbito do Programa de Privatizações, PROPRIV (2019-2022).

O procedimento de privatização será por via de Cessão do Direito de Exploração e Gestão para uma empresa privada, num período de cinco anos com opção de compra das 24 lojas, implantadas em 15 províncias. Oito estão em Luanda.

Os interessados podem apresentar propostas para a gestão de uma ou mais lojas, não sendo obrigatória a apresentação de propostas para a gestão de toda a rede.

O concurso está aberto aos investidores nacionais devidamente qualificados para o efeito e devem apresentar as candidaturas ao IGAPE até 15 de Dezembro de 2021. O processo decorre nos termos da Lei n.º 10/19, de 14 de Maio, de Base das Privatizações.