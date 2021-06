IGAPE inicia processo de privatização da ENSA

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) iniciou a primeira fase do processo de privatização da ENSA Seguros, conforme autorização concedida pelo despacho presidencial nº 81/20, de 5 de Junho de 2020, no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV), segundo uma nota divulgada pelo IGAPE.

A primeira fase do processo de privatização envolve a alienação de 51% do capital social das acções que será efectuada através de concurso limitado por prévia qualificação, conforme estabelecido no despacho da ministra das Finanças n.º 1867/21 de 12 de Maio, publicado no Diário da República.

Como assessores financeiros para a execução da primeira fase do processo de privatização, o IGAPE conta com apoio do Banco Millennium Atlântico em parceria com Millennium Investment Banking, área de banca de investimento do Banco Comercial Português, com os quais têm vindo a trabalhar desde a fase preliminar do processo.