IGAPE inicia privatização em bolsa do BCI

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) iniciou o leilão em bolsa de um lote indivisível de acções do Banco de Comércio e Indústria (BCI) no âmbito do Programa de Privatizações (2019-2022).

Esta fase de leilão será, de acordo com o previsto no ponto 15 dos termos de referência, conduzida pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), em conformidade com a Instrução BODIVA n.º 7/20, sobre o Leilão de Privatizações, através de Leilão em bolsa e demais regras e regulamentos aplicáveis.

O IGAPE é responsável pela execução do PROPRIV e tem trabalhado com o Standard Bank de Angola como consultor financeiro. A data, hora e local do leilão serão anunciados em momento oportuno.

O BCI é uma instituição financeira angolana que oferece diversos produtos e serviços financeiros a clientes de retalho e empresas. Está presente nas 18 províncias e conta com uma rede de distribuição de 82 balcões e 31 postos de serviço.