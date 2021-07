IGAPE inicia concurso para privatizar rede de supermercados Kero

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado, IGAPE, deu início esta quinta-feira (15) ao Concurso Público para a Cessão do Direito de Exploração e Gestão da Rede de Hiper e Supermercados “Kero”, detida pelo grupo Zahara Comércio, S.A.

Através deste concurso, que não inclui os Shopping Xyami nem a loja Kero do ex-Gika, vai transferir a gestão a privados, num contrato de 10 anos, sem opção de compra, e inclui 12 lojas, com seis mil metros quadrados de área de venda em média, das quais oito estão localizadas na província de Luanda e quatro nas províncias de Benguela, Huíla e Huambo.



De acordo com o IGAPE, os interessados devem remeter as propostas, até às 18h30 do dia 03 de Setembro, seguindo os requisitos previstos no Programa de Procedimento e Caderno de Encargos que se encontram disponíveis no seu Website.

De recordar que a Rede de Hiper e Supermercados Kero é a principal unidade do Grupo Zahara, um grupo empresarial angolano, que se dedica aos sectores de transformação, distribuição e retalho de bens de consumo, alimentares e não alimentares. Foram passados à esfera do Estado, que agora os privatiza para garantir o pleno funcionamento das unidades comerciais.