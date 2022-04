IGAPE estica prazo para privatização da Ensa e Nosso Super

Ottiniel dos Santos que apresentou os dados no final da reunião da Comissão Técnica do PROPRIV, fez saber que os prazos são dilatados no sentido de ter o concorrente uma proposta firme a fim de ser analisada, enquanto o processo de privatização da ENSA deve cumprir com os prazos estabelecidos.

Já o Nosso Super pela sua natureza ainda não efectivado terá a sua finalização ao longo do segundo trimestre, adiantou.

“Os activos que serão alienados dependem muito do poder financeiro dos adjudicatários. E a sua privatização não será feita abaixo do preço de referência daí termos alguns activos que demoram mais tempo”, reiterou de acordo com o secretário de Estado das Finanças e Tesouro, das 84 empresas já privatizadas notam-se alguns incumprimentos em relação a prestação financeira por parte dos adjudicatários, verificando-se um rácio de incumprimento de 2,6%.

“Neste momento está a ser feito um estudo com profundidade, para percebermos os determinantes desses incumprimentos e propormos à comissão técnica quais as acções a aplicar, em caso de incumprimentos”, notou, acrescentando que, “apesar de o número ser ainda baixo, devemos continuar a fazer o acompanhamento, para que as empresas consigam estar sempre nos níveis de cumprimento das normas”.

Ottiniel dos Santos sublinhou ainda que, no primeiro trimestre de 2022, previa-se a privatização de 16 activos, mas foram apenas concretizados 14 empresas, com avanços significativos para a indústria têxtil, com uma excelente capacidade de produção, nas quais foram criados um pouco mais de 390 postos de trabalho.

O governante destacou que na Zona Económica Especial (ZEE), algumas das empresas alienadas têm cumprido com os níveis de produtividade, como é o caso da Emadel, que criou mais de 40 postos de trabalho e atingiu uma produção média valorizada em sete mil milhões Kz. No sector da Agroindustrial destaca-se, também, a fazenda Camaiangala, que criou mais de 130 postos de trabalho, com foco no fomento da produção de milho e soja.

“Estes aspectos foram analisados durante a reunião de balanço do primeiro trimestre, que nos deu uma visão do programa de implementação das privatizações e dos outros activos que serão privatizados”, indicou. A expectativa que se tem, disse, “esses activos tenham a capacidade de gerar um agregado positivo para a economia nacional, com a criação de emprego e o aumento de actividade no sector real da nossa economia”, frisou.

Estado arrecada perto de 870 mil milhões Kz

Até final do primeiro trimestre de 2022 o executivo arrecadou 869,55 mil milhões Kz (+20 milhões) mil milhões kz provenientes da venda de 84(+23) activos e empresas, dados avançados em Luanda pela Comissão Nacional Interministerial responsável pela implementação do Programa de Privatizações (CNIPROPRIV).

Até final do primeiro semestre, Angola “prevê concluir 48 processos, onde se destacam a conclusão dos processos no sector financeiro (ENSA, BAI, BODIVA), sector das telecomunicações (TV Cabo e Multitel), e no sector industrial (4.ª fase de privatização dos activos da ZEE, Secil Lobito - Companhias de Cimentos do Lobito e Unidades Industriais do Universo CIF)”.